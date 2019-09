Calabrese: Tpl a Napoli efficiente da settembre 2020 De Magistris sognava la capitale del trasporto nel 2019 ma l’assessore afferma che ci vorrà ancora tempo per l’efficienza

“Il trasporto sarà efficiente da settembre 2020" ha affermato ai microfoni di Radio CRC l'assessore ai Trasporti del comune di Napoli, Mario Calabrese, con buona pace del Sindaco Luigi de Magistris che nel 2017 aveva annunciato, convinto e tronfio, che Napoli sarebbe diventata la capitale mondiale dell’efficienza dei trasporti pubblici, con corse ogni 4 minuti, senza attese e senza disagi. Ma la realtà quotidiana dei napoletani dice altro. Attese interminabili, materiale rotabile indegno, violenza ed insicurezza nei pullman e nei vagoni e servizi sempre meno efficienti rendono il Tpl napoletano uno dei peggiori in italia anche perché rappresenta una delle tante possibilità e dei tanti sogni mai realizzati di questa città.

"Quest'anno del trasporto dobbiamo affrontarlo guardando avanti - ha però insistito l’assessore Calabrese - Da sabato ANM dovrebbe partire anche con i prolungamenti notturni. Quest'anno, inoltre, sono stati comprati nuovi autobus, uscendo fuori dalle difficoltà incontrate dall'azienda nel suo percorso. I treni sono stati acquistati da questa amministrazione, e non dalla precedente. Nel 2019 la CAF avrebbe dovuto consegnare il primo treno da mettere in esercizio, ma questo non è stato possibile anche a causa delle lentezze ministeriali. Il primo treno arriverà ad inizio del prossimo anno".

Il solito rimando al futuro e al prossimo anno che ormai va avanti da troppo tempo e i risultati si vedono chiari nello stato del servizio del trasporto pubblico cittadino.