Regionali, Nappi: "Al via le prove di inciucio" "Sul piatto condizioni e convenienze personali"

“È partita la gara ai distinguo, ai “ma però” e ai “ma anche”. Doppiopesismo e doppiogiochismo sono le arti nelle quali si dilettano il governatore della Campania e il sindaco di Napoli. Affilano i coltelli dell’inciucio e dei giochetti di palazzo e mettono sul piatto condizioni e convenienze personali per gli endorsement in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo anno." Lo scrive in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.

"Con il titolo “’alleanza delle poltrone” sta andando in scena il loro ultimo spettacolo: De Magistris, con il cappello in mano, è in cerca di sostenitori che, nella sua disperata corsa alla carica di presidente della Regione, riempiano il vuoto pneumatico della sua saccenza inconcludente. De Luca, timoroso di trombature domestiche, propone convergenze con i nemici di ieri nel nome del lavoro, o meglio del “posto”: il suo, ovviamente. Per fortuna lo spettacolo è quasi finito e i due cabarettisti stanno per scendere dal palco."