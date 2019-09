Si apre la partita dei sottosegretari, De Luca jr in pole Nel Pd scalpitano anche Oddati e De Caro. Nel M5S possibile la riconferma di Tofalo

Dopo il giuramento dei ministri del governo Conte bis, si apre la partita per la nomina dei sottosegretari di Stato ed anche in Campania si coltivano speranze. I posti sono tanti, le ambizioni di più, ma a guidare la scelta sarà la necessità di tenere in eqilibrio le due forze alleate, Pd e Cinque Stelle, e al loro interno le varie correnti.

Tra le fila del Pd, un nome considerato in corsa per una postazione nell’esecutivo nazionale è il figlio del Governatore, Piero De Luca, renziano della prima ora, si è allineato alla segreteria di Zingaretti negli ultimi tempi. Aspira legittimamente a un ruolo il responsabile mezzogiorno della segreteria nazionale Pd, Nicola Oddati, e la stessa deputata napoletana Valeria Valente. Torna ad affacciarsi una possibilità di rientro per Umberto del Basso De Caro, già sottosegreteraio alle infrastrutture.

In casa Cinque Stelle la scelta è più complicata. I campani nei posti di sotto-governo erano tre: Carlo Sibilia, Andrea Cioffi e Angelo Tofalo. L’altro sottosegretario campano uscente, Vincenzo Spadafora, è stato promosso a ministro per le Politiche giovanili Tra i parlamentari pentastellati si chiede però discontinuità rispetto al passato. Tra i nomi dei nuovi sottosegretari grillini iniziano a circolare quelli di Carla Ruocco e Luigi Gallo che potrebbero vedere così premiato il forte attivismo per favorire la nascita del nuovo esecutivo. I due sono da sempre ritenuti molto vicini a Fico. Quasi certa la riconferma del salernitano Tofalo meno probabile quella dell'irpino Carlo Sibilia. L'ex sottosegretario del Viminale ieri si è incontrato con Di Maio per avere rassicurazioni. E sempre dall'Irpinia prende quota il nome del senatore Ugo Grassi apprezzato per le sue competenze.

I nuovi equilibri interni al Movimento in Campania saranno comunque indicativi per capire che direzione prenderanno i grillini anche in vista delle prossime elezioni regionali. Al seguito di Di Maio resta comunque una truppa di parlamentari e consiglieri regionali di comprovata fedeltà, guidati da Valeria Ciarambino che proverà in tutti i modi a fermare un eventuale patto con il Pd in Campania.

E la capogruppo M5S aggiunge, per chiarezza, che non solo è da esludere alleanze con i Dem “ma anche con Luigi De Magistris. Il sindaco ha fallito come amministratore - ha detto la Ciarambino - con lui intesa impossibile. Non c’è esponente M5S, a ogni livello istituzionale - aggiunge - che non abbia tracciato in più occasioni una linea di demarcazione netta con l’uomo che ha portato la terza città d’Italia al terzultimo posto per qualità della vita. Siamo costretti a ribadire a de Magistris che mai potrà esserci alcuna forma di dialogo con chi, in otto anni di amministrazione, non è stato in grado di realizzare un solo risultato».

Molto più possibilista una ex Cinque Stelle come la senatrice Paola Nugnes. Dopo molti scontri è entrata nel gruppo Misto soprattutto perché non ha mai visto di buon occhio l'alleanza con la Lega, soprattutto su sicurezza e immigrazione. Ora che lo scenario è cambiato la Nugnes ritiene sia possibile una forma di dialogo a sinistra. «Ma una cosa è il Pd, un’altra è DeLuca. De Luca e Ciarambino sono incompatibili. Mancano dieci mesi alle regionali però tutto può accadere».