De Giovanni: amministrazione incapace di gestire i rifiuti Il presidente della prima Municipalità attacca il Sindaco

Il presidente della prima Municipalità, Francesco De Giovanni, denuncia “l’incapacità da parte dell'amministrazione nel gestire i rifiuti" a cui si aggiunge "il problema di non saper dove scaricare i rifiuti dopo averli raccolti. Problematica che grava tantissimo sulle spalle di De Magistris, che non ha voluto costruire un termovalorizzatore, che avrebbe creato occupazione e ricchezza per il territorio. È il paradosso di Napoli, non abbiamo un posto dove portare i rifiuti, se non Acerra, che ora non ce la fa più. È bene che si sappia che c'è un errore che ci ha condannato a mandare all'estero rifiuti, errore fatto dal sindaco. Non avrei nessun dubbio nel firmare la sfiducia. Sono certo che l'opposizione voterà compatta, mi preoccupa, invece, la maggioranza. Non dobbiamo dimenticare che tutti questi Consiglieri, che oggi si oppongono a De Magistris, sono stati i primi a temerlo in piedi. L'Asia mi ha confessato che sta eliminando i contenitori dell'umido dalla strada. Quando la stessa azienda ammette di non riuscire a gestire la raccolta, ci siamo arresi. Come è possibile affermare che la differenziata viene fatta? Sotto casa mia, i contenitori della carta, non vengono svuotati da 20 giorni. Voi credete che, ad oggi, ci sia solamente carta?".