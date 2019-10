Cantalamessa: "La vittoria in Umbria non ci meraviglia" "Il trionfo è arrivato perché governo lontano da bisogni della gente"

“La vittoria in Umbria ha meravigliato molti ma non noi della Lega. Sono stato in centro Italia a sostegno della Tesei, alla quale auguro buon lavoro, ed ho partecipato a comizi a Todi, Spoleto a Gubbio e Perugia. Avevamo capito che le persone erano rimaste male a causa di un governo giallo-rosso, unito solo dall’interesse delle poltrone e non dalle esigenze dei cittadini."

Così Gianluca Cantalamessa, presidente regionale della Lega in Campania, commenta la vittoria schiacciante della candidata di centrodestra Donatella Tesei.

"Ci auguriamo che sia solo un primo inizio. La prossima ambiziosa sfida è l’Emilia e subito dopo la Campania dove la Lega avrà un ruolo centrale, non perché siamo noi a volerlo ma perché sono i cittadini che ci hanno premiato alle scorse europee. Stiamo preparando dei programmi sulle esigenze segnalateci in questi anni dalle persone e si tornerà a parlare nuovamente di piani di sviluppo su tutti i fronti: dalla sicurezza, all’agroalimentare, dai trasporti alle infrastrutture”.