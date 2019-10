Bassolino: Al Pd serve un congresso nazionale L’ex-governatore lancia l’idea di un congresso straordinario per i democratici

È Antonio Bassolino che prova a riaprire un dibattito interno al Partito Democratico, in una fase nella quale tutto tace tra i dem partenopei. Annusa il momento politico e prova a lanciare un appello per un vivresti nazionale. Una posizione quella dell’ex Sindaco partenopeo che trova sponde anche a Roma, dove, tra gli orlandiani e il gruppo che è rimasto legato all’ex presidnete de Pd nazionale Matteo Orfini, c’è già chi sta provando a mettere in campo l’idea di un congresso. La fase politica, d’altronde, è cambiata così radicalmente che una consultazione tra gli iscritti e i militanti sembrerebbe necessaria.

“Siamo di fronte a problemi di fondo, in Italia e in Europa. Che altro deve succedere? - scrive su Facebook Antonio Bassolino - Servirebbe ed è anzi indispensabile un congresso come da tempo non si tiene: un congresso vero, diverso dalle primarie per eleggere il segretario. Un congresso di riflessione su un mondo del tutto nuovo e sul nostro paese. Un congresso dunque - sottolinea l’ex governatore- sulla base di idee, di tesi, di documenti, ed aperto a tutte le persone interessate ad una proposta politica e sociale di cambiamento. È questa la condizione per rinnovare davvero anche il PD e la sinistra, il loro modo di essere e di agire nella società e nelle istituzioni. Tocca a Zingaretti prendere l’iniziativa e la decisione, con intelligenza e con determinazione.”