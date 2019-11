Fico blinda De Magistris: "No alla sfiducia" Pronte le firme per sfiduciare il sindaco, anche quelle dei consiglieri M5s Matano e Brambilla

“Penso che il Consiglio comunale di Napoli debba restare in carica per 5 anni perché bisogna dare il tempo a tutti di lavorare per poi essere giudicati”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo a margine del nono congresso degli iscritti al Partito radicale in corso nella fondazione Foqus di Napoli.

Dopo un audio pubblicato da Repubblica che svela una presunta “congiura” di alcuni consiglieri di maggioranza contro il sindaco, anche i due consiglieri comunali M5s Matteo Brambilla e Marta Matano avevano deciso di sostenere la mozione di sfiducia al sindaco Luigi de Magistris insieme alle altre forze di opposizione che comprendono Pd e centrodestra.

Ma Roberto Fico, con il quale Dema vanta un dialogo privilegiato ormai da molto tempo, invita i suoi ad andare avanti fino al 2021.

«Penso che il Consiglio Comunale di Napoli debba durare 5 anni perché bisogna dare il tempo a tutti di lavorare per poi essere giudicati. Questo vale per tutte le Istituzioni, anche il Parlamento deve lavorare 5 anni per mettere in atto i provvedimenti che interessano al Paese. Le persone non vogliono elezioni ogni anno ma provvedimenti che risolvano i loro problemi. I consiglieri fanno il loro percorso e le loro valutazioni. Io penso che sia bene dare tempo a tutti di espletare il loro mandato e non provare sempre a promuovere nuove elezioni. È molto importante invece cercare di dare il contributo costruttivo, anche duro, da opposizione per cercare di fare il bene dei cittadini, arrivare alla fine del mandato e vedere se si è fatto il bene della città, poi saranno i cittadini a decidere».