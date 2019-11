De Luca: "Stiamo rendendo la sanità campana un'eccellenza" Il Governatore: "Prima pietra per centro medico, nuova ortopedia a Sorrento, farmaci innovativi"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca esulta per un post su Facebook sugli ultimi sviluppi della sanità campana: "La Regione Campania porta a casa questa settimana importanti risultati per la sanità regionale: l'inaugurazione dell'innovativo reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, la posa della prima pietra del centro #NeMO (NeuroMuscolar Omnicentre), l'inaugurazione del distretto Sanitario 47 di Casalnuovo, i 3 milioni investiti per la somministrazione gratuita a partire da dicembre del farmaco sperimentale per la cura del melanoma cerebrale, progetto avviato dall'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale", e lo stanziamento di 100 milioni di euro per la ristrutturazione degli Incurabili.

Siamo orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto e raggiungeremo per valorizzare sempre più l'eccellenza sanitaria del nostro territori"