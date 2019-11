De Luca: "Salvini veste malissimo, ma mi è simpatico" Il presidente con un video su Facebook sfida il leader leghista ad un confronto pubblico

Vincenzo De Luca risponde a muso duro a Matteo Salvini e lo sfida ad un confronto pubblico. In un video lanciato dalla sua pagina Facebook, il Presidente rilancia la sua sfida al leader leghista che oggi a Napoli ha usato parole pesanti per descrivere l’azione amministrativa della Regione. Salvini ha infatti sottolineato che la Campania non è mai uscita dall’emergenza rifiuti, ipotizzando una volontà politica di non risolvere il problema.

“Sebbene vesta malissimo, io per Matteo Salvini nutro simpatia. Recentemente Salvini però ha detto due grosse stupidaggini a proposito del Sud e della Campania - ha detto De Luca nel video postato su Facebook - Caro Salvini, quando parli di noi ti devi alzare in piedi e portare rispetto. Oggi la Campania è un’altra regione: paghiamo i fornitori del sistema sanitario nella metà dei tempi rispetto alla Lombardia. A parte qualche eccezione, come alcuni quartieri di Napoli e dell’area metropolitana (ma prenditela con quei Comuni), la nostra regione è libera dai rifiuti. Mi sono davvero scocciato di sentire sciocchezze. Sono pronto a un confronto pubblico sul merito dei problemi. Dove e quando vuoi”.