Salta la seduta di Consiglio sulla sfiducia del Sindaco De Magistris: farò cambi importanti, non solo in Giunta.

20 consiglieri su 41 stamattina hanno risposto all’appello in Consiglio comunale e quindi, per mancanza del numero legale, la seduta è stata sciolta. Assenti i 16 consiglieri di minoranza ma anche alcuni di maggioranza.

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris al termine della seduta si è mostrato convinto e sicuro. “Supereremo la mozione di sfiducia - ha detto il primo cittadino - e nelle prossime ore farò cambi importanti, non solo in Giunta, nell'assetto di governo della città. Sarà un ragionamento molto più ampio. Stiamo per partire per una grande fase che porterà a migliorare l'azione amministrativa in città e a consolidare la forza politica di questa esperienza. Ci sarà molta innovazione, energia e voglia di lottare''.