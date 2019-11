De Magistris: Pronta per Natale la lista alle regionali Il Sindaco rilancia il suo “progetto di coalizione”

Ci riprova Luigi de Magistris a lanciare una sua creatura per le regionali della prossima primavera. Se in Consiglio Comunale non tira aria buona per il Sindaco la via d’uscita delle regionali potrebbe rappresentare un’apertura di spazi per chi in città non aspetta altro che liberarsi dell’ingombrante primo cittadino.

“Stiamo già costruendo la lista, per Natale penso che sarà pronta, con candidature forti a disposizione di un progetto di coalizione o per una battaglia autonoma corpo a corpo“ ha detto l’ex-pm.

Sulla coalizione e sul progetto politico il Sindaco è chiaro “Non siamo interessati ad accordi di partito modello Umbria, che è stato bocciato clamorosamente. Siamo disponibili a metterci in gioco per una grande novità che potrebbe essere la Campania, unica regione con un capoluogo governato, unico caso in Italia, da un governo autonomo e civico, il laboratorio de Magistris, della sua squadra, di Dema e altri. È un patrimonio che può portare alla vittoria".

Il primo cittadino approfitta della bocciatura dell’alleanza giallorossa alle elezioni umbre per provare a stringere un patto con quel pezzo di 5 Stelle che a Napoli fa capo al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, con il quale de Magistris vive un flirti che va avanti da anni.