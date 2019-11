Sicurezza, il ministro Lamorgese arriva a Napoli Domani per la prima volta in città da quando è stata nominata agli Interni

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sarà domani 8 novembre a Napoli per presiedere una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza

pubblica. L’appuntamento è fissato per le 11. Alle ore 12,30 il responsabile del Viminale terrà, sempre in Prefettura, una conferenza stampa. Per Lamorgese è la prima volta in città da ministro, anche se la ex prefetto è stata tantissime volte in visita nel capoluogo campano.

Sarà l'occasione per discutere delle tante problematiche connesse alla sicurezza e dell'eventuale aumento di agenti sul territorio, richista che il sindaco De magistris ha rinnovato urante la festa delle Forze Armate lo scorso 4 novembre alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Lamorgese conosce bene quali sono le grandi criticità di Napoli, soprattutto legate alla criminalità organizzata, ma sarà l'occasione anche di affrontare il tema della sicurezza e delle baby gang, dei rifiuti, e dell'immigrazione.