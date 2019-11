Lega Campania: prima lezione scuola di formazione Si comincia con l’etica politica. Partecipano Andrea Crippa e Manuel Vescovi

Napoli, torna la scuola di formazione della Lega. Continua l’ambizioso progetto di formazione politica dell’accademia federale di via Bellerio. Dopo il successo dello scorso anno, riprendono le lezioni nel capoluogo campano. Il secondo livello partirà domani, 10 novembre alle ore 09.00, presso l’Hotel Ramada in via Galileo Ferraris 40.

La prima lezione sarà dedicata alla “etica politica” per gli studenti del secondo anno e alla “comunicazione politica” per quelli del primo. Oratori d’eccezione il vice segretario nazionale Andrea Crippa e il senatore Manuel Vescovi, ideatore dell’Accademia di Formazione.

A dare il benvenuto ai partecipanti che anche quest’anno hanno risposto secondo le aspettative saranno Nicola Molteni, coordinatore della Lega in Campania, Gianluca Cantalamessa, presidente regionale e la deputataPina Castiello.