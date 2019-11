Fico: i consigli comunali devono durare 5 anni Sulla sfiducia al Sindaco il Presidente dice che non è tempo per il consiglio di andare a casa

Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a Napoli per l’inaugurazione della "Casa di vetro" per i minori del Rione Forcella, ha provato a dare copertura al Sindaco Luigi de Magistris. Il Sindaco infatti deve confrontarsi con una mozione di sfiducia firmata anche dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. I rapporti tra de Magistris e Fico sono sempre stati ottimi e oggi a Forcella tra una partita a bogliardino e sguardi di intesa il Sindaco sembra aver incassato l’endorsement del leader pentastellato.

"Se l' opposizione presenta una mozione di sfiducia fa il suo lavoro, e non sta a me pronunciarmi. Ma in generale penso che, come il Parlamento, anche i Consigli comunale dovrebbero durare cinque anni - ha detto Fico - Parlamento e Comuni devono durare 5 anni, perché devono avere il tempo di fare le loro politiche, in modo che poi si possa giudicarli. Se andiamo ad elezioni ogni anno e mezzo o due non va bene. I cittadini non vogliono elezioni, ma soluzioni ai problemi".