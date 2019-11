Concorsone: lunedì i risultati per i diplomati De Luca: "A Gennaio cominceranno a lavorare 3000 giovani"

Dopo l'uscita dei risultati di categoria D del concorsone, ovvero quelli a cui hanno partecipato i laureati, c'è grande attesa anche tra i diplomati per conoscere l'esito delle prove di categoria C.

Il Formez sulle proprie pagine social ha fatto sapere che gli esiti saranno pubblicati a breve, in attesa che si riunisca la commissione interministeriale. E dato che si dovrebbe riunire lunedì 18 novembre è probabile che proprio in giornata si conosceranno i risultati.

Un'ipotesi confermata dallo stesso governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che intervenendo in radio in mattinata ha spiegato che la graduatoria sarà approvata proprio lunedì prossimo e che dunque anche i diplomati potranno così conoscewre il proprio punteggio. De Luca ha aggiunto poi che le prove scritte dovrebbero svolgersi a metà dicembre per i laureati e a inizio gennaio per i diplomati e che a inizio 2020 dovrebbero entrare a lavorare i vincitori del concorso per l'anno di formazione finanziato dalla Regione Campania.