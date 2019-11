Ercolano: Italia Viva pianta 100 alberi Parte dal napoletano l'iniziativa del nuovo soggetto di Renzi "Un albero per ogni iscritto"

L’inziativa del nuovo soggetto politico renziano di piantare un albero per ogni iscritto parte da Ercolano dove stamattina sono stati piantumati un centinaio di alberi.

Oltre 50 esemplari tra pini, lecci ed eucalipto sono stati messi a dimora in un'area verde ricavata a ridosso di un caseggiato popolare in via Cupa Viola, mentre gli altri sono stati piantati nel giardino circostante la scuola elementare 'Giulio Rodinò' insieme a decine di studenti che frequentano l'istituto.

Il Sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, renziano della prima ora, ha sottolineato quanto possa essere “positivo che questa iniziativa parta dalle aree della città più popolate per dare un segnale concreto del nostro impegno e per donare un po' di verde alle aree maggiormente urbanizzate. Sia nel contesto del caseggiato popolare che all'interno della scuola, mi auguro che chi viva quotidianamente quei luoghi possa prendersi cura e preservare questi alberi che nel giro di qualche anno cresceranno diventando un polmone verde per centinaia di residenti. Ripopolare la vegetazione del Vesuvio, poi, oltre al significato simbolico, rappresenta una grande sfida per riportare vita in un'area-simbolo del Paese tragicamente