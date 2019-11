"Da Nappi appello alle energie del centrodestra" Amedeo Laboccetta (Polo Sud): Regionali Campania

Oggi assisterò alla Convention promossa dall'ex assessore Severino Nappi al Palapartenope di Napoli. Ci andrò con moltissimi miei amici, da uomo libero, per capire se effettivamente si muove qualcosa di nuovo nella politica campana. Se, appunto, esistono nuovi progetti e nuove proposte per uscire da questa morta gora che ci circonda.

La mia è soprattutto una curiosità culturale. Tra l'altro apprezzo il metodo. Incontro aperto e senza simboli di partito. Ringrazio Nappi che è stato così garbato da venirmi ad invitare nella sede del Centro Studi Pietro Golia. Lo stile non guasta mai. Ascolteremo con attenzione ed interesse l'intervento dell'ex assessore della giunta di Stefano Caldoro.

L'ex governatore invece ha scelto per il suo probabile ritorno in pista di partecipare oggi nella sede del suo partito ad una classica conferenza stampa sui temi del Sud promossa dagli eurodeputati Martusciello e Patriciello. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta.