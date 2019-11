Napoli: "De Magistris: basta, dimettiti per la città" Le opposizioni chiedono al sindaco un passo indietro

Le forze di opposizione hanno chiesto al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, di fare un passo indietro "per il bene della città e dei cittadini". La richiesta è arrivata durante il dibattito in Consiglio comunale sulla mozione di sfiducia sottoscritta da tutte le opposizioni.

La minoranza ha attaccato su tutti i fronti il sindaco e l'operato della sua Amministrazione portando all'attenzione dell'aula lo stato delle strade, delle scuole, l'assenza di decoro urbano, le condizioni in cui versano le periferie fino a toccare argomenti quali lo stato delle partecipate e i numeri dei bilanci. Le opposizioni all'unanimità hanno evidenziato che "la rivoluzione arancione è finita".

Dal canto suo, il sindaco ha comunicato all'aula la nuova composizione della Giunta e la ripartizione delle deleghe.