Salvini spara ai migranti. Solidarietà da ministro Interno Lamorgese interviene sulla scultura che ritrae il leader della Lega sparare a dei migranti

"Esprimo solidarietà al senatore Salvini, certo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parlando della scultura comparsa a Napoli che ritrae il leader della Lega mentre spara a due migranti. "Sono segnali a cui noi dobbiamo prestare particolare attenzione - ha detto durante l'intervista a 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata -.

Ho letto che l'autore di questa immagine ha detto che è una provocazione. Ma non è così che si fanno le provocazioni, anzi, così si stimola ulteriormente l'odio".

La sculuta ritrae il leader della Lega che spara a due migranti, e anche lo stesso Salvini ha commentato su Facebook senza mezzi termini: "Non fa ridere nemmeno per un ca..."