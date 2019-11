Pd comune di Napoli: dipendenti senza buoni pasto Il gruppo consiliare dei dem attacca il mancato pagamento delle fatture a Repas

In una nota i consiglieri comunali del gruppo consiliare del Partito Democratico denunciano che “Il Comune di Napoli non ha pagato le fatture arretrate maturate dalla ditta Repas che fornisce i ticket mensa ai dipendenti. Risultato: i lavoratori, sebbene sullo statino ci siano le relative trattenute, non si vedranno erogati i buoni pasto maturati nei mesi di luglio ed agosto. La Repas, infatti - prosegue il gruppo consiliare del Pd - non procederà all'ordinativo richiesto dall'ente fino a che quest'ultimo non corrisponderà quanto dovuto. Il gruppo consiliare del Pd chiederà sin da subito l'intervento della giunta comunale, del resto è fin troppo chiaro quanto incidono e quanto sono importanti i buoni pasti nella gestione di qualsiasi famiglia, a maggior ragione mono reddito".