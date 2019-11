Napoli: la giunta approva lavori nei plessi scolastici 146mila euro per il Palasciano e 143mila per il Torricelli

La giunta comunale di Napoli ha stanziato fondi per lavori di messa in sicurezza di alcuni plessi scolastici cittadini. Le due delibere, a firma dell’assessore alla scuola Annamaria Palmieri riguardano l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili di impermealizzazione dei solai di copertura delle scuole secondarie di I grado "72°- Palasciano" plesso Palasciano di via Padula n.131, per un importo di 146.000,00 euro, e "Don Giustino Russolillo" plesso Torricelli in via Torricelli n.5/c, per un importo di 143.000,00 euro. I due plessi erano stati oggetto di pesanti infiltrazioni meteoriche a causa delle piogge torrenziali dello scorso mese.

"Abbiamo deciso di operare" ha dichiarato l'Assessore Palmieri "in estrema urgenza perché le conseguenze dei danni causati dal maltempo non provocassero ammaloramenti ulteriori e per consentire quanto prima la risoluzione dei problemi infiltrativi".