Di Maio: "Noi mai alleati di De Luca" Il capo politico del Movimento: "Colpa sua se siamo in ritardo sul reddito di cittadinanza"

"In Campania una cosa è certa: che De Luca non è affatto ipotizzabile". Lo ha detto il leader M5S Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione della sede della Cassa depositi e prestiti, rispondendo ad una domanda sulle prossime elezioni in Campania e sulle scelte del M5s. "Se in questo Paese siamo in ritardo sul reddito di cittadinanza - ha proseguito Di Maio - è perché qualche genio della Regione Campania ha deciso che non voleva i rinforzi e così abbiamo perso tre mesi".