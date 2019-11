Di Maio: De Luca un genio che crea solo ritardi Il capo politico del M5S chiude ogni possibilità di accordo per le regionali in Campania

La nuova sede napoletana di Cassa Depositi e Prestiti nasce nella famosa Manifattura tabacchi, uno degli esempi di scheletri industriali di quella che un tempo era la zona delle fabbriche della città partenopea.

Tra gli ospiti oltre ai sindaci, tra i quali Mastella e de Magistris, la Regione Campania rappresentata dall’assessore al Bilancio Ettore Cinque, e il governo nazionale rappresentato dal ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e Paola De Micheli rappresentante del dicastero delle Infrastrutture e Trasporti.

Al centro però delle dichiarazioni rilasciate ai margini dal capo politico del Movimento 5 Stelle ci sono gli equilibri politici sia locali che nazionali. Sulle prossime regionali in Campania Di Maio è netto “una cosa è certa: De Luca non è proprio ipotizzabile. Io ricordo a tutti che se in questo paese siamo in ritardo sul programma del reddito di cittadinanza sui navigator è perché qua qualche genio della Regione Campania ha deciso che non voleva rinforzi per i centri per l’impiego e abbiamo perso tre mesi. In Campania c’è un gruppo di lavoro per il M5S, composto dal parlamentare Salvatore Micillo e dalla consigliera regionale Valeria Ciarambino, che ha avviato tutte quelle interlocuzione che servono per presentarci in Campania.”

Sul governo nazionale il ministro assicura Ge da parte del Movimento “non c’è nessuna volontà di far cadere il governo, c’è tutta la volontà di andare avanti per fare le cose che servono all’Italia”.

Sul movimento il capo politico dei penta stellati sottolinea che “il Movimento a destra non c’è mai stato a sinistra. Siamo una forza politica post-ideologica. Con le falsità su possibili accordi con la Lega provano a spaccare il gruppo parlamentare, provano a spaccare il Movimento, ma questi sono solo mezzucci”.

Paola De Micheli si è concentrata invece sul ruolo del governo sulla ripresa del sud partendo dal fatto che “Napoli, la capitale del Sud è in una fase di importante sviluppo. Gli investimenti arrivano dalle scelte del nostro passato e continueranno nel futuro. L’apertura di CDP, la Piazza Garibaldi, l’Alta Velocità al Sud, sono decisioni che vanno in una direzione chiara: rilanciare le infrastrutture nel Sud. È assolutamente strategico il porto di Napoli e sarà il primo porto collegato all’Alta Velocità”