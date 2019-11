Proteste a Piazza Garibaldi "benvenuti nell’inferno Vasto" Il Sindaco: realizzeremo un mercato dei colori e dei fiori multietnico

Quella intitolata a Garibaldi è una piazza che sembra riprendere vita ora che il nuovo nodo intermodale ha visto finalmente la luce con il bio parco urbano e l’arena per gli spettacoli.

Eppure questa è una zona di traffici e di traffico, una delle realtà urbane più difficili dove convivono le sofferenze e dove troppo spesso l’insicurezza genera intolleranza.

Questa rabbia che ha fatto de quartiere Vasto un esempio della difficoltà della rappresentanza politica nelle realtà urbane, oggi si è manifestata nei resident che hanno deciso di presenziare all’inaugurazione de nuovo modo intempdale esponendo cartelli con su scritto “benvenuti nell’inferno Vasto” e “ridateci la dignità”.

Il Sindaco, oggi all’inaugurazione, ha sottolineato che il disagio degli abitanti "è dovuto anche un ingolfamento di attività mercatali, per questo con un milione già stanziato realizziamo dall'altra parte della Piazza, nella zona del Terminus un mercato dei colori e dei fiori multietnico che risolverà le congestioni in via Bologna e Corso Novara. I mercati abusivi di via Bologna sono difesi anche da molti abitanti del Vasto e quindi distinguiamo le proteste politicizzate dal disagio dei cittadini. La nuova area mercatale sarà anche una risposta al disagio di Corso Garibaldi e Porta Nolana. Io so che questa sfida si deve vincere ma non solo dal sindaco perché se si vince, vince Napoli, altrimenti perde Napoli".