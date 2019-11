Meta lancia i congressi di circolo del Pd metropolitano Il commissario dem assicura: "Impegno massimo per una grande partecipazione"

Con una nota il commissario del Pd metropolitano di Napoli lancia i congressi di circolo che si terranno tra oggi e domenica in tutto il territorio provinciale.

“Voglio ringraziare innanzitutto i volontari - scrive Meta - che in queste ore stanno lavorando affinché la nostra macchina organizzativa funzioni con efficienza e rigore. Dispiacciono - spiega il commissario - le ricostruzioni sulla situazione relativa a tre circoli del PD fatte da alcuni organi di stampa che invece voglio ringraziare per la sensibilità e l'oggettività con la quale hanno raccontato il percorso lineare di questo congresso. Gli atti prodotti dagli organi di garanzia sono oggettivi e hanno interpretato esclusivamente le norme contenute nello statuto e nel codice etico. Siamo impegnati per ottenere una grande partecipazione dei nostri iscritti e per eleggere con il massimo dei consensi Marco Sarracino, unico candidato alla guida della federazione napoletana".