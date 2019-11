Meloni: Stimo Caldoro con lui abbiamo già governato La leader di FdI: la settimana prossima avremo il nome del candidato del centrodestra

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, fa chiarezza sulla candidatura apicale alle regionali campane del centrodestra, il nome del candidato uscirà da un incontro della settimana prossima al quale parteciperà anche Silvio Berlusconi in ripresa dopo la caduta a Zagabria.

"Ci dobbiamo vedere, avremmo dovuto farlo già questa settimana, ma siamo tutti un po' presi e anche il presidente Berlusconi ha avuto dei problemi - ha detto Meloni - Spero che ci vedremo la settimana prossima e da quella riunione sono certa che uscirà il nome definitivo di un candidato non solo per la Campania ma anche per le altre regioni”. Sul candidato in pectore Stefano Caldoro, Giorgia Meloni si è sbilanciata affermando che “Abbiamo già governato la regione Campania con lui, una persona per la quale abbiamo stima. Però - ha sottolineato la leder di FdI - ciò non toglie che i nomi si decidono tutti insieme sulla base di un dibattito e il nome di Caldoro finora non ci è mai stato formalizzato, per cui non abbiamo mai cominciato a parlarne. Quando ne parleremo valuteremo anche questa candidatura”.