Confronto comune di Napoli e Regione sui rifiuti Si è tenuto un incontro tra l’assessore comunale all’Ambiente e il Vicepresidente Regionale

Raffaele De Giudice, assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, ha incontrato il Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola,per discutere della gestione del ciclo integrato dei rifiuti a Napoli.

Il rappresentante de comune partenopeo ha chiesto un aumento dei flussi di conferimento per la città di Napoli, attualmente stimato in circa 900 tonnellate, a 1200 tonnellate quotidiane e riorganizzazione tecnica di alcuni STIR per consentire una maggiore rapidità di accesso agli stessi, con diminuzione del tempo di attesa dei camion agli scarichi.

Nel corso dell'incontro è stata condivisa la necessità, si legge in una nota del Comune "di istituire un tavolo tecnico operativo permanente per la razionalizzazione di alcune fasi operative che possano consentire di migliorare in maniera stabile il ciclo dei rifiuti.

L’assessore De Giudice ha espresso “grande soddisfazione per l'incontro durante il quale, ho trovato un clima di grande collaborazione istituzionale. Crediamo però sia giunto il momento di riconoscere alla città di Napoli ed in modo particolare ai cittadini di Napoli Est, il sacrificio e lo sforzo sostenuto in tanti anni con il sito di stoccaggio ICM".