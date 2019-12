De Magistris: dopo l’Epifania pronta la lista per le regionali Il sindaco di Napoli lancia il suo progetto regionale per superare De Luca

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, torna a parlare di regionali e se da una parte afferma convinto che “se gli altri andranno separati, il centrodestra con molta probabilità vince in Campania", intimando in alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico anche in Campania sulla quale però sottolinea che “dopo la sconfitta in Umbria c'è molta confusione nei rapporti tra 5stelle e PD e pertanto credo che decisioni per le elezioni in Campania non saranno prese prima dell'esito del voto in Emilia e Calabria del 26 gennaio". Dall’altra il primo cittadino partenopeo rilancia una lista “arancione” fatta da suoi fedelissimi. Il sindaco assicura che “Dopo l'Epifania presenteremo la lista e credo ci sarà anche l'indicazione di un candidato presidente. Ovviamente questo non vuol dire che andiamo da soli. Noi siamo pronti al confronto. In Campania bisogna sconfiggere un centrodestra a trazione leghista ma anche la continuità con De Luca”.

Quindi de Magistris chiude ancora una volta le porte ad ogni tipo di alleanza con il governatore uscente è si prepara a confidarsi per indebolire proprio il centrosinistra.

Comunque l’ex-pm assicura “ci candideremo e siamo pronti a confrontarci con altri e nel caso a metterci insieme se si punta su candidature coerenti, credibili e in grado di raccontare i territori e non solo sé stessi e i partiti o gli schieramenti di appartenenza".