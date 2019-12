Sarracino (Pd) incontra i consiglieri comunali di Napoli Il neosegretario ha chiesto anche se vi fossero disponibilità per le candidature regionali

Il neosegretario del Partito Democratico metropolitano di Napoli, Marco Sarracino, ha incontrato oggi i consiglieri comunali del gruppo Pd al Comune di Napoli.

“Siamo tutti preoccupati per lo stato in cui versa la città- ha detto Sarracino - dal trasporto pubblico al welfare fino allo stato di abbandono in cui vivono i nostri concittadini dei quartieri periferici. Pianificheremo assieme i prossimi consigli comunali. Il prossimo gruppo dirigente dovra' supportare, anche dal punto di vista tecnico, le battaglie dei nostri eletti. Siamo tutti impegnati nelle sfide dei prossimi mesi, a partire dalle prossime elezioni regionali: anche per questo ho chiesto loro se vi fossero eventuali disponibilità di candidature nella lista del Partito democratico".