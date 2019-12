Sanità: Riunione su assunzioni e tetti di spesa Vertice in regione con dirigenti di Asl e Ospedali in vista della fine del commissariamento

Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia una importante riunione operativa con tutti i dirigenti delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania, per fare il punto sul tema del personale (nuove assunzioni, concorsi, stabilizzazioni). Si è fatta anche una verifica relativa alla questione dei "tetti di spesa" per la sanità accreditata su tutto il territorio regionale. Nei prossimi giorni ci sarà una nuova e conclusiva riunione con le associazioni della sanità accreditata per affrontare definitivamente il problema a conclusione della stagione del commissariamento della sanità campana. Nel contempo saranno implementate al massimo, come già disposto nelle settimane scorse, le prestazioni dei laboratori pubblici. Nel corso della riunione discusso anche il problema relativo alle strutture di primo soccorso di Casoria, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Si è convenuto che queste strutture rimarranno pienamente funzionanti pure in un cointesto di grave criticità relativa al personale medico dell'emergenza, criticità questa che riguarda l'Italia intera.