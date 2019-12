Minacce e lettere minatorie al Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha denunciato l’accaduto ai carabinieri

Il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha ricevuto lettere di minaccia anonime, arrivate al suo studio legale, accompagnate da telefonate minatorie che invece lo hanno raggiunto alla segreteria del Comune e messaggi di insulti su Facebook.

Il Sindaco ha dunque deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri e lo ha scritto sulla sua pagina di Facebook per informare tutti di ciò che sta accadendo. “Non sono giorni facili - ha scritto Buonajuto - Questa settimana ho dovuto denunciare ai carabinieri due lettere anonime che sono pervenute al mio studio, delle telefonate di minacce che sono arrivate nella mia segreteria al Comune e diversi messaggi di insulti comparsi qui su fb. Mi auguro che i carabinieri arrivino ai responsabili di questi atti e che alla fine si tratti solo di buffoni, ma non è facile. Non è facile mantenere la serenità con la famiglia, sul lavoro e nei (pochi) momenti di svago. So che non devo mollare ma so anche che devo tutelare i miei figli e la mia famiglia. Continuerò a impegnarmi come ho sempre fatto e mi costituirò parte civile nei procedimenti penali che saranno aperti. Nei confronti di tutti quelli che utilizzano fb per insultare, minacciare o millantare partiranno richieste di risarcimento danni: lo devo ai miei figli e alla mia famiglia”.