Paolo Mancuso è il nuovo presidente del Pd di Napoli Il magistrato in pensione eletto all’unanimità dall’assemblea provinciale

Paolo Mancuso è il nuovo presidente del Partito Democratico metropolitano di Napoli. L’assemblea Provinciale, eletta con il congresso della settimana scorsa che ha visto l’elezione del nuovo segretario Marco Sarracino, candidato unico, si è riunita oggi al teatro "Il Piccolo" di Fuorigrotta.

All’unanimità i delegati di tutta la provincia partenopea hanno votato per Mancuso, ex magistrato oggi in pensione in pensione, per il ruolo di Presidente.

L’assembela provinciale ha ache scelto, sempre all’unanimità, la commissione di Garanzia provinciale e la direzione provinciale del pd napoletano.

Il segretario Sarracino ha deciso di aprire la direzione, si legge in un comunicato "ad alcune personalità del mondo della cultura, dei saperi, dello sviluppo tecnologico, del turismo e del teatro quali l'ex magistrato Gennaro Marasca, il costituzionalista Francesco Marone, il presidente della Claai Achille Capone, l'attrice Veronica Mazza, il vicepresidente di federalberghi Capri Lorenzo Coppola, il giornalista Michele Mezza, la docente Giuliana Di Fiore".

Dunque il Pd a Napoli riparte dai nomi, ora c’è da vedere se tutto questo corrisponderà ad un lavoro sui contenuti che in città come in provincia resta il vero punto debole dei dem.