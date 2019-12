De Luca: "Salvini vuole cinque termovalorizzatori? Demagogia" "Gli faccio domande e non risponde, idem con Di Maio. Ma li sfido a un dibattito pubblico"

Interviene contro Salvini e Di Maio De Luca, affermando che sul tema dei rifiuti i due leader lanciano slogan vuoti, privi di senso, senza mai entrare nel concreto e senza mai raccogliere le sfide lanciate dallo stesso Governatore: "Salvini viene in Campania a dire che per risolvere il problema dei rifiuti ci vogliono 5 termovalorizzatori: tutta demagogia.

Quando gli faccio le domande: e dove li fai? Con quali soldi? Salvini non risponde. Non accetta il confronto.

Da questo punto di vista sono sfortunato: sono anni che invito Luigi Di Maio a un confronto pubblico, ma lui fugge. Oggi la stessa cosa fa Salvini.

Ribadisco il mio invito a questi nostri amici e confratelli. Scelgano loro dove e come confrontarsi, purché sia un dibattito pubblico, in diretta, senza rete.

Io sono pronto".