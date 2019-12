De Luca: Il nostro piano rifiuti è il più sostenibile d’Italia Il governatore attacca Salvini. “uno scienziato che vuole costruire 10 termovalorizztori"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto sulla crisi rifiuti che sta vivendo la città di Napoli partendo dall’organizzazione della gestione dell’intero ciclo regionale e dalla necessità di costruire gli impianti.

"L'obiettivo della Campania è realizzare il piano di gestione dei rifiuti più ambientalmente sostenibile d'Italia - ha affermato il governatore - senza termovalorizzatori, con impianti di compostaggio per realizzare l'umido e la raccolta differenzia al 60%. In questo modo la Campania sarà pienamente autonoma nella gestione del ciclo dei rifiuti entro un anno e mezzo. Abbiamo finanziato tutti gli impianti di compostaggio come Regione - assicura -, si stanno elaborando i progetti esecutivi e il primo cantiere che parte è quello di Pomigliano d'Arco tra dicembre e gennaio. A seguire partiranno gli altri 14 impianti".

De Luca non si è risparmiato un attacco al leader della lega Matteo Salvini che il governatore ha definito “uno scienziato di Milano che vuole fare dieci termovalorizzatori ma non dice dove vuole farli né, tantomeno, con quali soldi. Ci vorrebbero più di un miliardo e mezzo di risorse pubbliche.”

Lo scontro dunque tra il governatore e l’ex-ministro continua a distanza tra una dichiarazione di uno e il tweet dell’altro, spostando accendendo le fiamme di una campagna elettorale regionale che vede il centrodestra ancora senza un nome per la candidatura apicale.