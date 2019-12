De Magistirs: rifiuti ingombranti sono ancora una sofferenza Il sindaco si appella alla civiltà dei napoletani. Individuato il sito, l’ex Icm

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, assicura che la situazione dei rifiuti in città è “in netto miglioramento. L’Asia sta facendo un ottimo lavoro nonostante un aumento di produzione dei rifiuti incredibile. L’unica sofferenza seria per i rifiuti - ha detto il sindaco - è quella degli ingombranti, che si deve risolvere in tempi rapidi. Abbiamo individuato il sito, che è l'ex Icm, dove non andrà mai più umido o tal quale. Si attendono autorizzazioni ad horas - precisa il sindaco - perché sono stati fatti dei lavori secondo delle prescrizioni".

De Magistris ribadisce l’appello ai cittadini: “C’è ancora molta inciviltà. La città sarà pulita se ognuno farà la sua parte".