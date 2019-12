De Magistris: Se Anm non funziona arriva il privato Il sindaco di Napoli si scaglia contro l’azienda napoletana mobilità

“Se Anm non funziona ci sarà un servizio privato” sono queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che segnano un momento di rottura totale tra l’amministrazione comunale e la sua partecipata del trasporto pubblico.

Il sindaco arancione che si è sempre battuto per conservare i servizi pubblici oggi si smarca e inizia un nuovo conflitto con l’ano.

“Ci deve essere orgoglio in tutto questo lavoro. Non credo che ogni giorno ci sia un guasto tecnico nella metropolitana - ha sottolineato de Magistris - Il servizio pubblico ha un senso se funziona. Erogheremo i 54 milioni solo se l'amministratore di Anm garantisce, per iscritto, una serie di condizioni.”

Parole che lasciano intendere un sospetto del sindaco sul fatto che i blocchi che Anm giustifica con con guasti tecnici, siano invece uno dei modi che l’azienda del trasporto napoletano utilizza per contrapporsi all’amministrazione. Non è la prima volta che de Magistris si scaglia contro chi nell’azienda “sabota e rema contro”, certo è che la mobilità partenopea vive un momento drammatico, ad accorgersene sono i cittadini che però ancora oggi non sanno a chi imputare le responsabilità.