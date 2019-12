Città Metropolitana: 12 milioni per i lavori alle scuole Gli interventi saranno finalizzati alle impermeabilizzazioni e agli impianti tecnologici

12 milioni di euro sono i fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli per provvedere alle impermeabilizzazioni e agli impianti tecnologici delle scuole. Al centro del finanziamento ci sono i rifacimenti delle facciate, dei cornicioni, degli intonaci e la manutenzione degli impianti tecnologici degli istituti scolastici di proprietà o in uso gratuito della Città metropolitana di Napoli.

Lo strumento dell'accordo quadro consente di individuare un unico operatore economico che si obbliga, per il prossimo triennio, ad eseguire di volta in volta gli interventi richiesti. Il sistema assicura così una migliore pianificazione dei fabbisogni, la semplificazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti, il conseguimento di economie di scala e complessivamente un notevole risparmio di spesa.

Ad essere interessati saranno tutti edifici scolastici superiori dell'area metropolitana, comprese le isole. Gli interventi saranno effettuati secondo un criterio di priorità. Nel dettaglio, il primo accordo prevede attività di impermeabilizzazione con la rimozione delle vecchie e l'installazione di nuove guaine isolanti; il ripristino, il risanamento, e il consolidamento di elementi edilizi in particolare inerenti le facciate e i cornicioni degli istituti; la realizzazione di murature e tramezzature, la riparazione o sostituzione di serramenti sia esterni che interni e la loro tinteggiatura e verniciatura, opere provvisionali su manufatti edilizi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Per quel che riguarda, invece, l'accordo quadro relativo agli impianti tecnologici, i lavori riguarderanno gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, quelli di distribuzione del gas, i sistemi antincendio, di rilevazione fumi, gli impianti idrici, telefonici, di trasmissione dati, di illuminazione interna ed esterna, gli impianti di climatizzazione, di areazione, nonché tutti ogni altro tipo di impianto tecnologico presente negli edifici scolastici che necessita di intervento.

Prevista, inoltre, la fornitura e la posa in opera di segnaletica di sicurezza interna, la realizzazione di murature, tramezzature, pavimentazioni e rivestimenti, oltre a interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e di uso pubblico e all'ottenimento delle certificazioni di agibilità degli edifici, di risistemazione del verde, della viabilità interna e delle opere d'arte.

"Questi accordi quadro ci consentono di operare in tante situazioni che necessitano di interventi - ha detto il consigliere delegato alla Scuola della Città Metropolitana, Domenico Marrazzo - In questo caso in particolare in relazione ai sistemi di impermeabilizzazione e al riadeguamento degli impianti tecnologici, sempre più importanti nel sistema didattico delle nostre scuole, e di dare risposte a tanti presidi e platee scolastiche che li attendono".

"La Città metropolitana continua il suo incessante lavoro di pianificazione e programmazione per garantire ai nostri studenti le migliori condizioni per la loro formazione - ha affermato il sindaco metropolitano Luigi de Magistris - Tra i nostri obiettivi strategici figurano, ai primi posti, la funzionalità e la sicurezza delle scuole superiori su tutto il territorio metropolitano. Ed è per questo che, da quando mi sono insediato abbiamo messo in campo, assumendoci importanti responsabilità, il più grande investimento sull'edilizia scolastica che si sia registrato negli ultimi decenni. E ciò grazie alla tenacia del sottoscritto e di tutte le forze politiche presenti in Consiglio metropolitano cui va il mio ringraziamento soprattutto perché si tratta di interventi a favore dei territori".