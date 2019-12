Auricchio (USPP): Annullare la nomina di Ioia Il segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria condanna la scelta di de Magistris

“Contro Pietro Ioia, come persona, non ho nulla, ma la nomina no rispetta il quadro normativo” sono queste le parole di Ciro Auricchio, segretario regionale campano del sindacato di polizia penitenziaria Uspp, ci cui ha condannato la decisione del sindaco di Napoli Luigi de Magistris di nominare Pietro Ioia, ex detenuto nel carcere di Poggioreale, Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale.

“Lo stesso bando è stato fatto in altre città, dove c'erano persone con requisiti specifici - ha aggiunto Auricchio - Ioia ha fatto un percorso di riabilitazione, e su questo nulla da dire, noi contestiamo il bando, che, secondo la nostra opinione, e non è stato fatto a norma. Si confonde con il percorso riabilitativo di Ioia con la figura di garante. Un garante deve essere a conoscenza delle normative giuridiche e deve avere un'integrità morale. Con i colleghi di Poggioreale non credo si possa costruire un dialogo perché, secondo noi, ,la nomina del sindaco è prettamente strategica e politica. Noi portiamo avanti questa tesi: quella di Ioia è una nomina illegittima e va assolutamente annullata".