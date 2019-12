De Luca: Salvini un pinguino, se parla di noi si alzi in piedi Il governatore attacca il leader leghista e rinnova la sfida ad un dibattito pubblico

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la cerimonia per la premiazione dell’Asl Napoli 2 Nord a Frattamaggiore “colleghi esemplari 2019” ha attaccato Matteo Salvini che “ha preso l’abitudine - dice il governatore - di parlare della sanità e dei rifiuti senza capire niente. Oggi la Campania è tornata a camminare a testa alta per questo risultato storico raggiunto. Ed è un altro motivo per il quale Salvini deve alzarsi in piedi quando parla della nostra regione, invece di dire cose a vanvera".

Poi De Luca ha rinnovato la sfida al leder leghista ad un dibattito pubblico “gli ricordo, pinguino, che la Campania paga nella metà dei tempi di pagamento della Lombardia".