Stefano Caldoro è il candidato del centrodestra alle regionali L’ufficialità arriva in una nota di Forza Italia. Sarà dunque la stessa sfida del 2015 e del 2010

Si apprende da una nota di Fora Italia che Stefano Caldoro sarà il candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania.

"Per quanto riguarda la Campania - si legge nella nota di Forza Italia - in base agli accordi assunti che assegnano a Forza Italia l'indicazione del candidato presidente, confermiamo la già più volte annunciata candidatura dell'onorevole Stefano Caldoro. Ricordiamo in questa occasione che Forza Italia è il partito che ha fondato il centro-destra più di 25 anni fa e che da allora ha gestito e continua a gestire con assoluta lealtà i rapporti con gli alleati"

Dunque si ripeterà la sfida di 5 anni fa, che poi è la stessa di 10 anni fa, e che vedrà nuovamente un confronto tra Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro. Il primo fu sconfitto 10 anni fa, il secondo fu sconfitto 5 anni fa. La sfida della prossima primavera ha dunque tutto il sapore di uno spareggio.

Sulla notizia è intervenuto anche il governatore De Luca che ha dichiarato "Che sfida sarà con Caldoro? E che ne so, io parlo dei fatti, altrimenti per me la politica non ha significato. Non commento le decisioni di Forza Italia. Ne prendo atto”.