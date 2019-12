Carfagna presenta "Voce Libera": c'è Cottarelli, Berlusconi no L'economista nel comitato scientifico, ma l'ex premier boccia iniziativa: "Divisiva e inutile"

Oggi la presentazione dell'associazione “Voce Libera” di Mara Carfagna, che di fatto dovrebbe muoversi nell'ambito del centrodestra, ma non strizzando l'occhio alla Lega, anzi, in una chiave antisovranista.

Già varie le adesioni di deputati e senatori, e soprattutto il colpo di Carlo Cottarelli, economista che ha scelto di partecipare e di essere nel comitato scientifico: "Sono molto emozionata. Non mi aspettavo tanta partecipazione. Sarà un'avventura bellissima. Grazie ai parlamentari che mi hanno incoraggiato. Ringrazio il professore Carlo Cottarelli che ha accettato di aderire al comitato scientifico. La sua adesione ci dà la cifra della nostra associazione: vogliamo tornare alla competenza" ha dichiarato la Carfagna.

Ma l'associazione ha subito la bocciatura di Berlusconi: “Ritengo che in un partito libero e aperto al dialogo interno sia inutile far nascere associazioni che magari finiscono per diventare correnti e dividere il partito stesso” ha dichiarato l'ex premier relativamente all'associazione presentata da Mara Carfagna.