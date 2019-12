Carfagna: sulle candidature persa occasione importante L’esponente di Forza Italia ha criticato la scelta di candidare Stefano Caldoro

La candidatura di Stefano Caldoro per il Centrodestra non ha di certo unito Forza Italia. I primi segnali di insofferenza arrivano da Mara Carfagna. La deputata e consigliera comunale di Napoli, il cui nome era dato tra i papabili candidati, durante la presentazione di “Voce Libera”, la sua associazione, ha infatti sottolineato come sulle candidature delle regionali “si sia persa l'occasione di fare delle scelte condivise. Non si è avuto il coraggio di affrontare il dissenso che proveniva dal territorio. Io mi auguro che non si disperda il patrimonio che rappresenta il Sud".

Caldoro dunque ha unito il Centrodestra ma ha spaccato Forza Italia in Campania.