Molteni: a gennaio grande evento della Lega a Napoli Il coordinatore regionale del partito di Salvini presenta il Senatore Urraro, ex M5S

Nicola Molteni parlamentare della Lega e coordinatore del partito in Campania ha dimostrato soddisfazione e orgoglio per il lavoro messo in piedi in questi mesi dalla lega sul territorio campano.

“Gli ingressi che si stanno verificando nella Lega in Campania sono la cifra di una crescita importante che stiamo facendo” ha affermato Molteni nel corso della conferenza stampa a Napoli del senatore Francesco Urraro, passato dal M5S alla Lega.

“A inizio gennaio - ha annunciato il coordinatore leghista - organizzeremo a Napoli un grande momento di riflessione e condivisione con amministratori e soggetti della società civile con competenze specifiche su rifiuti, sanità, trasporti. Si sta aprendo al mondo accademico, dell'impresa, della cultura che mai avrei potuto immaginare si aprisse alla Lega in Campania. Sottolineo il fatto che tante personalità abbiano voluto mettere la loro competenza e professionalità a disposizione della Lega, perché credono nel progetto. La Lega è rappresentativa e le elezioni regionali saranno un punto di crescita, un tappa di un progetto importante

Sulle candidature Molteni è stato cauto affermando di essere convinto “che la coalizione di centrodestra troverà al momento giusto il nome giusto per riconquistare la Campania. I leader nazionali quando sarà il momento giusto e opportuno troveranno l'avversario migliore rispetto a De Luca. Abbiamo manifestato - ha aggiunto - grande stima nei confronti di Caldoro dal punto di vista umano e amministrativo. I leader nazionali quando sarà il momento giusto e opportuno troveranno il contendente migliore rispetto a De Luca".