De Luca: "2019 straordinario tra sanità e bilancio risanato" Il governatore: "Raggiunti obiettivi storici: ora dobbiamo impedire che la Campania torni palude"

"Un bilancio straordinario", così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sull'anno appena trascorso: "È stato un anno davvero straordinario. Mantenendo la consuetudine di presentare ai nostri concittadini il resoconto del nostro lavoro, abbiamo raccolto in un opuscolo di oltre 120 pagine, una parte delle mille cose realizzate nel 2019.

Si fa fatica a credere che si sia potuto realizzare tutto questo.

Richiamo solo alcuni punti:

?? Piano per il lavoro. È partito il concorso regionale per 10.000 posti di lavoro. Entro febbraio i primi 3.000 giovani vanno a lavorare. Gli cambiamo la vita.

?? Realizzato l’evento straordinario delle Universiadi. 70 impianti costruiti o ristrutturati.

?? Fuoriuscita, dopo dieci anni, dal commissariamento della sanità, avendo raggiunto gli obiettivi previsti.

?? Risanato il Bilancio della Regione, che registrava un disavanzo di 5,8 miliardi di euro.

E poi:

?? Piano Casa;

?? 135.000 abbonamenti gratuiti per gli studenti;

?? Scuola Viva;

?? Nuovo concorso per i Centri per l’Impiego (641 posti);

?? Acquistati 1.000 bus (200 consegnati) e 24 treni;

?? Attivato pronto soccorso veterinario all’ASL NAPOLI 1;

?? Raggiunti obiettivi pagamenti per il Programma di Sviluppo Rurale;

?? Stati Generali della Cultura;

?? Approveremo a breve la nuova legge urbanistica, la legge sul commercio e sull’ambulantato.

Potrei continuare per ore. Abbiamo raggiunto, francamente, obiettivi storici. Occorre continuare così, impedendo che la Campania torni nella palude.

Le nostre famiglie, le nostre imprese, contano più della politica politicante".