De Magistris: Solidarietà a Nicoletta Dosio Il sindaco di Napoli in un tweet si schiera con la pasionaria No Tav

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha espresso, con un tweet, la sua solidarietà a alla 73enne “pasionaria” No Tav Nicoletta Dosio, condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una manifestazione del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus.

"Solidarietà umana, politica e istituzionale a Nicoletta Dosio, militante della Val Susa No Tav, 73 anni, professoressa di Greco, arrestata per aver difeso le valli dalla speculazione affaristica legata alla Tav. Nicoletta meriterebbe una medaglia e non l'arresto ma in un Paese normale".