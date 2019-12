Dema: "Alleanze con tutti per battere De Luca e Caldoro" Il sindaco in ottica Regionali: "Se ci sarà coalizione ci sono grandi possibilità di vincere"



"Alle regionali l'obiettivo sarà quello di costruire un campo largo, una coalizione civica regionale alternativa a qualsiasi candidatura che veda il proprio riferimento nelle figure di De Luca e Caldoro. Presenteremo una lista con candidature forti e, se ci sarà una coalizione, avremo molte probabilità di vincere. Noi saremo la novità rispetto alla riproposizione dello scontro De Luca-Caldoro".

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine di un evento, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle elezioni regionali in programma a fine maggio in Campania, torna a sostenere l'idea di presentare una propria lista. L'ex pm ribadisce che lui non si candiderà: "Al 99% resto sindaco fino al 2021. Ma lascio quell'1% di margine perché in politica può sempre accadere qualcosa di straordinariamente innovativo". La lista del suo movimento, Dema, però è già pronta.

"La presenteremo dopo l'Epifania e sarà un'unica lista. La metteremo a disposizione di altri con l'auspicio di costruire una coalizione. Penso che ci siano i margini per poterlo fare".

Il sindaco spiega di rivolgersi "soprattutto al Movimento 5 Stelle, al Pd, ma anche alle forze moderate e riformatrici e al centrodestra, se comprendono che la coalizione civica regionale e' quello che i cittadini campani si aspettano. Altrimenti, meglio soli che male accompagnati. Parteciperemo comunque per vincere".