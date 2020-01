Reddito, Nappi: "Renzi piange su latte versato" "Nella nuova manovra anche lui ha votato il sussidio"

"Bene che se ne sia accorto anche Matteo Renzi, primo e principale artefice di questo governo. Peccato però che la manovra di bilancio appena approvata, e votata anche da Italia Viva, abbia confermato i sussidi e trattato il mezzogiorno come una zona sottosviluppata, senza speranze, nella quale non fare investimenti. La conferma del reddito di cittadinanza, così com' è, immobilizza qualunque possibilità di intervento seria per far ripartire una zona sempre più in difficoltà, quale sistema produttivo ed economico più fragile dell’intero continente". E' quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.