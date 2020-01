Salvini: De Luca pensi a combattere la camorra Il leader leghista attacca il governatore sulla chiusura del ristorante di Casal de Principi Nco

Il leader della Lega Matteo Salvini passa al contrattacco contro il governatore Vincenzo De Luca. L’ex ministro dell’Interno ha infatti affermato che "Per combattere la camorra serve potenziare i mezzi e portare via i quattrini alla fonte. Nel Decreto Sicurezza che qualcuno vorrebbe cancellare i mezzi ci sono. Da ministro ho potenziato l'Agenzia per beni confiscati e inaugurato sedi".

Poi sulla chiusura del ristorante anticamorra “Nuova Cucina Organizzata” sorto in un bene confiscato alla camorra e chiuso per mancanza di fondi, ha lanciato il suo attacco a De Luca. “È una vicenda incredibile che stiamo seguendo come Lega sia a livello campano che nazionale - ha affermato Salvini - De Luca ha tanto tempo per polemizzare con me e con il mondo, ma se dedicasse una minima parte di questo tempo alle attività sequestrate alla camorra e rilanciate sul territorio non sarebbe male. La Regione Campania dovrebbe essere in prima linea, invece perde i pezzi per strada. È una vicenda pazzesca, la chiusura di Nco sarebbe un pessimo segnale”.