Marciano: La Regione rilancia l’Eav, de Magistris chiude l'Anm il consigliere regionale del Pd attacca il sindaco partenopeo

“La differenza in politica la fanno i fatti - afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano - La Regione Campania oggi ha firmato un accordo con la Bei che concederà un prestito di 68 milioni di euro all'Eav per l'acquisto di nuovi treni da destinare alla Circumvesuviana. Un passaggio fondamentale che fa parte di un processo più largo di risanamento e di rilancio di un’azienda come l’Eav che oggi, dopo un duro lavoro della Regione, ha i bilanci in attivo e ha recentemente proceduto a 350 nuove assunzioni”.

“Proprio in questi giorni - sottolinea Marciano - le notizie che arrivano da Anm sono invece allarmanti con una guerra strisciante tra lavoratori e amministrazione alimentata dalle dichiarazioni del sindaco de Magistris che si spinge addirittura a prospettare la chiusura dell’azienda, mentre i cittadini vivono il calvario quotidiano di un servizio di trasporti cittadino che non funziona. Sullo stesso territorio si vivono dunque le conseguenze di due modi completamente diversi di fare di fare politica e di governare le istituzioni. Da una parte una Regione che procede a passa spedito in una serie di iniziative che migliorano concretamente la vita dei cittadini campani, dall’altra un Comune di Napoli gestito da chi, come il sindaco de Magistris, intende il governare come un continuo processo elettorale fatto di dichiarazioni, promesse, complotti, “rivoluzioni”, intitolazioni e inaugurazioni. La differenza però sta nelle cose fatte perché sono le uniche che davvero servono a garantire servizi e diritti ai cittadini” conclude Marciano.