De Magistris risponde alle accuse dei sindaci della provincia Il sindaco della Città Metropolitana: "Napoli non ha alcuna posizione dominante"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rimanda al mittente le accuse, rivoltegli in documento firmati da vari sindaci dell’hinterland, di gestire in maniera inefficiente il ciclo dei rifiuti, facendo predominare gli interessi di Napoli su quelli legittimi dei comuni della provincia.

“Napoli non ha alcuna posizione dominante. La critica mossa da alcuni colleghi sindaci è assolutamente infondata - ha affermato il sindaco partenopeo - Grazie al mio ruolo di sindaco della Città metropolitana - ha precisato de Magistris - stiamo facendo funzionare nel miglior modo possibile il ciclo dei rifiuti e nei prossimi giorni metteremo in campo azioni che ulteriormente andranno a dimostrare quanto ci sta a cuore il funzionamento dei servizi in tutti i comuni dell'area metropolitana".